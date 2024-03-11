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МО РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили скопление живой силы ВСУ в укрытиях на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 “Акация” подразделений артиллерии группировки войск “Восток” продолжают наносить удары по позициям ВСУ, уничтожая живую силу и бронетехнику противника, на южнодонецком направлении специальной военной операции», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что очередной целью артиллеристов, координаты которой передала разведка, стало скопление живой силы украинских националистов в укрытии на расстоянии около 15 километров.

В министерстве отметили, что 152-мм орудие «Акация» бьет на дальность двух десятков километров, гарантированно уничтожая живую силу, бронетехнику и сокрушая укрепрайоны противника. Корректировку огня самоходной артиллерии ведут операторы FPV-дронов с боевым опытом, взаимодействие которых с артиллеристами отточено до автоматизма. Цель поражается если не с первого выстрела, то после одного пристрелочного.