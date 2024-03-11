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Распространяла смерть по Дальнему Востоку: хабаровчанку осудили за покушение на сбыт запрещенных веществ

Жительница Хабаровска планировала распространять наркотики в четырех регионах.
Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске приговор суда вынесли 38-летней женщине. Ее признали виновной за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

В июне 2022 года женщина стала участницей организованной группы, которая планировала распространять закладки с наркотиками на территории четырех регионов Дальнего Востока: Амурской области, ЕАО, Хабаровского и Забайкальского краев.

— В июле 2022 года по указанию одного из участников группы она доставляла в Хабаровск наркотическое средство общим весом около трех килограммов для дальнейшего сбыта, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Довести преступление до конца у нее не получилось: ее задержали сотрудники ФСБ. Женщину отправили в колонию общего режима на 4,5 года. Такое решение принял суд с учетом позиции прокуратуры Хабаровска.