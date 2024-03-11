МО РФ сообщило об уничтожении диверсантов ВСУ на лодках в районе Днепра

«Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным целям как у правого берега Днепра, находящегося под контролем украинских формирований, так и непосредственно на воде. Корректировка огня осуществлялась с помощью беспилотного летательного аппарата, который также фиксировал попадание в цель и ее уничтожение. Точным огнем по заданным координатам разведанных целей и пристрелянным участкам местности на воде были уничтожены моторные лодки с личным составом в движении, а также плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившимся к отплытию», — говорится в сообщении.