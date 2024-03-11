Красноярцев предупредили о новом виде мошенничества. Теперь звонят «врачи»

О новой схеме мошенничества в своем тг-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Аферисты звонят от имени медицинских работников и предлагают срочно пройти лечение.
«Мошенник представляется помощником какого-либо “профессора” или “главврача” и сообщает, что пришли плохие анализы, которые якобы гражданин сдавал ранее, и что срочно необходимо лечение», — написала Ирина Волк.
Потом жертве звонит якобы «главный врач» медицинского учреждения и говорит о том, что за лечение может взяться специалист. Но процедура, конечно же, не бесплатная. И оплату надо произвести сразу.
В МВД настоятельно рекомендуют ничего не рассказывать звонящим, ни о своих деньгах, ни о состоянии здоровья. Лучше всего просто повесить трубку.