С начала года мошенники украли у жителей Красноярского края 58 миллионов рублей

Один из конкретных случаев: телефонные аферисты похитили у 61-летней жительницы Красноярска 2,3 миллиона рублей под предлогом спасения сбережений. Ей позвонили с неизвестного номера якобы сотрудник силового ведомства и огорошил, что от ее лица кто-то пытается перевести деньги за границу. Перепуганная женщина выполнила все, что ей говорили. И слишком поздно спохватилась, что это обман.