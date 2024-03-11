С начала года мошенники украли у жителей Красноярского края 58 миллионов рублей

Прокуратура Красноярского края приводит традиционную статистику мобильного мошенничества за минувшую неделю и с начала года. Цифры по-прежнему ужасают: как много доверчивых людей, которые поддаются на обман.
С начала 2024 года жертвами интернет-преступников стали 1872 жителя края, из них 170 человек — за последнюю неделю. Причиненный ущерб составил 479 971 034 рублей, в том числе 57,9 миллионов рублей — за последнюю неделю.
Один из конкретных случаев: телефонные аферисты похитили у 61-летней жительницы Красноярска 2,3 миллиона рублей под предлогом спасения сбережений. Ей позвонили с неизвестного номера якобы сотрудник силового ведомства и огорошил, что от ее лица кто-то пытается перевести деньги за границу. Перепуганная женщина выполнила все, что ей говорили. И слишком поздно спохватилась, что это обман.