«Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск “Центр”, в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.
Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ
ЛУГАНСК, 11 мар — РИА Новости. Российская штурмовая авиация, выполняющая боевые задачи в интересах группировки войск «Центр», уничтожила украинскую пехоту и легкобронированную технику на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.