Штурмовая авиация уничтожила на Авдеевском направлении пехоту и технику ВСУ

«Звено штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющее боевые задачи в интересах группировки войск “Центр”, в условиях сильного радиоэлектронного противодействия противника уничтожило скопление личного состава, а также легкобронированную технику националистов ВСУ на авдеевском направлении», — сообщили в ведомстве.