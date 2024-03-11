Экипажи Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении

«Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что, когда экипажи получили подтверждение от разведки об уничтожении целей, Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
В начале марта журналист и военный аналитик Юлиан Рёпке рассказал, что российская армия в боях за Авдеевку действовала профессионально, массово применяя артиллерию и авиацию. Во многом, отметил он, успех российских военных связан с ФАБ-500 — фугасной авиационной бомбой, с помощью которой солдаты успешно уничтожали позиции ВСУ.
ФАБ-500 — это фугасная авиационная бомба. Такие снаряды предназначены для ударов по военно-промышленным объектам, железнодорожным узлам и военно-полевым сооружениям, личному составу противника и легкобронированной технике. Одна бомба весит 500 кг. Масса взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте — 300 кг. Минобороны сообщило о применении таких бомб в варианте с оснащением универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).