В начале марта журналист и военный аналитик Юлиан Рёпке рассказал, что российская армия в боях за Авдеевку действовала профессионально, массово применяя артиллерию и авиацию. Во многом, отметил он, успех российских военных связан с ФАБ-500 — фугасной авиационной бомбой, с помощью которой солдаты успешно уничтожали позиции ВСУ.