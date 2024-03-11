Где в Казахстане закрыты дороги из-за непогоды 11 марта

АСТАНА, 11 мар — Sputnik. Ветер, низовая метель, дождь и гололед стали причинами ограничения движения на автомагистралях в трех регионах, сообщили в «КазАвтоЖоле».
«В связи с ухудшением погодных условий, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 3 автодорогах республиканского значения», — указывается в сообщении компании. Актюбинская область.
Самара — Шымкент на участке от АЗС «Эко Ойл» до поселка Карабутак движение закрыто для грузового и общественного вида автотранспорта на протяжении 189 километров.
Кызылординская область
Кызылорда — Павлодар от Кызылорды до границы Улытауской области движение закрыто для всех видов автотранспорта на протяжении 204 километров в связи с ухудшением погодных условий в Улытауской области.
Улытауская область
Кызылорда — Павлодар от границы Кызылординской области до поселка Талап движение закрыто для всех видов автотранспорта на протяжении 208 километров из-за дождя и гололёда.
На автодорогах республиканского значения задействовано 247 единиц техники и 284 человека, добавили в компании.