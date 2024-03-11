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В Новосибирске следователи организовали проверку инцидента с запертыми детьми

Тревожная заявка о квартире, откуда доносился громкий детский плач, поступила 8 марта.
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Следователи организовали проверку из-за оставленных в запертой квартире детей. Сообщение об этом было опубликовано изданием «VN.ru».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СКР Евгению Долгалеву представить отчет о результатах проверки информации об ущемлении прав несовершеннолетних. Неоднозначный случай произошел 8 марта в жилом доме на улице Объединения в Новосибирске.

По информации, предоставленной МКУ Службой аварийно-спасательных работ, 8 марта была получена тревожная заявка о квартире, откуда доносился громкий детский плач. Оказалось, что в квартире были заперты дети.

«Дверь была заблокирована. В помещении находились двое детей в возрасте 3 и 5 лет, которые кричали и плакали, просив маму. Мать не могли найти. После вскрытия квартиры дети были переданы сотрудникам полиции», — сообщили спасатели.

Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят процессуальную проверку по данному факту. Рассматривается преступление в соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в отношении еще одной матери, оставившей ребёнка в запертой квартире, возбудили уголовное дело.

СК