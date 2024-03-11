В Новосибирске следователи организовали проверку инцидента с запертыми детьми

Следователи организовали проверку из-за оставленных в запертой квартире детей. Сообщение об этом было опубликовано изданием «VN.ru».
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СКР Евгению Долгалеву представить отчет о результатах проверки информации об ущемлении прав несовершеннолетних. Неоднозначный случай произошел 8 марта в жилом доме на улице Объединения в Новосибирске.
«Дверь была заблокирована. В помещении находились двое детей в возрасте 3 и 5 лет, которые кричали и плакали, просив маму. Мать не могли найти. После вскрытия квартиры дети были переданы сотрудникам полиции», — сообщили спасатели.
Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят процессуальную проверку по данному факту. Рассматривается преступление в соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске в отношении еще одной матери, оставившей ребёнка в запертой квартире, возбудили уголовное дело.