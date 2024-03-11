Семейная пара погибла на пожаре под Иркутском

«В половине 5 утра в один из домов постучался мужчина, который был полностью в ожогах. Своим соседям он успел лишь сказать, что горит его дом, а на втором этаже находится жена, после чего упал без чувств. Жители улицы Яблоневой сразу вызвали пожарных и скорую», — рассказали в региональном МЧС.