Семейная пара погибла на пожаре под Иркутском

Пожар в частном доме в селе Урик под Иркутском унес сразу две жизни, сообщает ИА «ТК Город».
«В половине 5 утра в один из домов постучался мужчина, который был полностью в ожогах. Своим соседям он успел лишь сказать, что горит его дом, а на втором этаже находится жена, после чего упал без чувств. Жители улицы Яблоневой сразу вызвали пожарных и скорую», — рассказали в региональном МЧС.
Приехавшие на вызов спасатели увидели полностью охваченный огнем дом с частично рухнувшим потолком. На тушение ушел целый час. От двухэтажного дома остался обгорелый остов. Как и от припаркованной во дворе машины.
В мансарде пожарные нашли тело погибшей жены хозяина дома. Самого мужчину спасти врачи не смогли — он умер от ожогов до приезда скорой.
Дознаватели МЧС установили, что пожар начался в мансарде — там коротнула электропроводка.