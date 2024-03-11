В Иркутске ищут водителя, 8 марта насмерть сбившего пешехода

«Вечером 8 марта в дежурную часть отдельного батальона ДПС поступило телефонное сообщение об обнаружении на проезжей части пешехода в районе строения № 2 на улице Энтузиастов в микрорайоне Лесном города Иркутска», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
На текущий момент известно, что погибший — местный житель, ему было 58 лет.
Виновник смерти иркутянина с места происшествия скрылся.
По данному факту ведется проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего инцидента. И разыскивается водитель неустановленной пока машины.
Полицейские просят возможных свидетелей ДТП позвонить по телефонам: 21−26−75, 21−76−01.