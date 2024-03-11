Challenger 2 ВСУ застрял в грязи в ходе показательного заезда

Как говорится в публикации, журналистов пригласили понаблюдать за работой танка в процессе тренировок на полигоне, однако спустя недолгое время движения боевая машина прочно застряла в грязи.
Журналисты издания отметили, что одним из основных минусов Challenger является их вес в 64 т при малой мобильности.
«Они продолжают застревать в грязи, потому что они очень тяжелые», — объяснил главный инженер эскадрильи.
Чтобы извлечь танк из ловушки, пришлось вызвать другой Challenger. При этом, как сообщили журналистам, Украина продолжает терять танки на поле боя.
«Эскадрилья сообщила The Sun, что только семь из 14 танков, подаренных в марте 2023 года, все еще боеспособны», — написано в публикации.
При этом значительная часть вышедших из строя танков небоеспособна только потому, что доставка необходимых запчастей из Великобритании занимает месяцы. Кроме того, на Украине не хватает квалифицированных механиков, которые обучены ремонту британской военной техники.
Ранее, 6 февраля, замглавы минобороны (МО) Великобритании Джеймс Хиппи объяснил решение передать ВСУ танки Challenger 2 необходимостью усиления оборонного потенциала Киева.
До этого, 11 января, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что британские танки Challenger и американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались самым переоцененным западным оружием, что стало ясно в ходе конфликта на Украине. По его словам, комплексы Patriot «тоже не выполнили ни одной зенитной ракетной задачи».
Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.