В Британии нашли мертвым «вдохновленного» Трасс наемника ВСУ

В декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, однако на связь он не выходил, на следующий день тело Грегга обнаружили в его доме. Как пишет The Telegraph, в заключении коронера говорится, что наемник свел счеты с жизнью, при этом его «намерения остались нераскрытыми».