Грегг не имел военной подготовки, по словам его родственников, он поехал на Украину, послушав речь бывшей на тот момент главой МИД Британии Лиз Трасс, которая заявила, что каждый примкнувший к ВСУ поучаствует в «битве за демократию».
Как рассказала мать наемника, после возвращения Грегг страдал от посттравматического стрессового расстройства, а семья «не смогла оказать ему необходимую помощь».
В декабре прошлого года британец должен был отпраздновать с друзьями свой день рождения, однако на связь он не выходил, на следующий день тело Грегга обнаружили в его доме. Как пишет The Telegraph, в заключении коронера говорится, что наемник свел счеты с жизнью, при этом его «намерения остались нераскрытыми».
В декабре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы с начала спецоперации уничтожили свыше 5,8 тысячи иностранных наемников, на территории Украины ликвидированы 103 военных преступника.
Как сообщали в оборонном ведомстве, на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь Киев усилил вербовку наемников. Их набирают в США и Канаде, в том числе при помощи ЦРУ, а также в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, включая подконтрольные американцам районы Сирии.