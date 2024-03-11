В Приморье возбудили уголовное дело из-за контрабанды леса

В Приморье возбуждено уголовное дело о контрабанде более 100 тысяч кубометров древесины, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации края.
«Речь идет о лесоматериалах мягколиственных пород, в частности из березы и осины, общий объем которых составил около пяти тысяч кубических метров», — рассказали министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморья.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов предотвратили планируемое незаконное перемещение мягколиственных пород древесины совокупным объемом более 100 тысяч кубических метров. Ущерб от преступных действий превысил 77 миллионов рублей.
Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего, проводят обыски, изъятие документации и допросы свидетелей.
Напомним, в Приморье гражданин из КНР, работавший водителем на международном пассажирском автобусе, был признан виновным за контрабанду частей диких животных.