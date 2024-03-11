Жителя Саянского района будут судить за ложное сообщение об угоне автомобиля

По версии ведомства, в октябре 2023 года двое безработных жителей села Нагорное решили начать свое утро со спиртного. В какой-то момент весь алкоголь закончился, поэтому собутыльники отправились за «добавкой» на «Ниве». Однако доехать до магазина они не смогли — подозрительный автомобиль без номеров привлек внимание полицейских.