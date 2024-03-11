Жителя Саянского района будут судить за ложное сообщение об угоне автомобиля

Житель Саянского района предстанет перед судом за ложное сообщение об угоне автомобиля. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, мужчине грозит до шести месяцев ареста.
По версии ведомства, в октябре 2023 года двое безработных жителей села Нагорное решили начать свое утро со спиртного. В какой-то момент весь алкоголь закончился, поэтому собутыльники отправились за «добавкой» на «Ниве». Однако доехать до магазина они не смогли — подозрительный автомобиль без номеров привлек внимание полицейских.
Сотрудники ДПС пытались остановить внедорожник, но их сигналы игнорировались. Лихачу удалось оторваться от патрульных — он выехал с трассы в поля. Правоохранители нашли только брошенный автомобиль. «Ниву» отбуксировали на штрафстоянку.
34-летний сельчанин, пытаясь избежать проблем, явился в отделение полиции. Там он написал заявление о том, что кто-то якобы угнал его машину. Пассажир-собутыльник эти слова подтвердил.
— Когда вышел со двора, чтобы идти в магазин, заметил, что автомобиль ВАЗ 2121 «Нива» белого цвета пропал. Сходил в магазин, приобрел спиртное, вернулся домой и сообщил другу, — рассказывал приятель автомобилиста.
Проверка показала, что никакого угона не было. На сельчанина завели и расследовали уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Уголовное дело рассмотрит Саянский районный суд.