В Приморье в СИЗО отправили двоих похитителей человека

Красноармейский районный суд заключил под стражу двух обвиняемых в похищении человека. Об этом сообщила Telegram-канал Прокуратура Приморского края".
По информации надзорного ведомства, двое мужчин, родившиеся в 1996 и 1997 годах, обвиняются в том, что в ночь на 3 февраля в посёлке городского типа Восток перекрыли своей машиной проезд другому автомобилю, вытащили из него 40-летнего мужчину-водителя, нанесли ему удары по голове и телу, а также выстрелили в бедро из огнестрельного оружия.
Затем злоумышленники насильно затащили потерпевшего в свой автомобиль и завезли на территорию частного домовладения, где удерживали некоторое время.
Учитывая позицию и.о. прокурора Красноармейского района, суд заключил обвиняемых под стражу на 1 месяц 26 суток.
Прокуратура держит на контроле ход и результаты расследования уголовного дела.
по п. «а, в, г» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, оружия или предметов, используемых в качестве оружия».