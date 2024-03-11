В Приморье в СИЗО отправили двоих похитителей человека

По информации надзорного ведомства, двое мужчин, родившиеся в 1996 и 1997 годах, обвиняются в том, что в ночь на 3 февраля в посёлке городского типа Восток перекрыли своей машиной проезд другому автомобилю, вытащили из него 40-летнего мужчину-водителя, нанесли ему удары по голове и телу, а также выстрелили в бедро из огнестрельного оружия.