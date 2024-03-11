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В Новосибирске будут судить водителя, сбившего насмерть двух девушек

В Новосибирске передали в суд дело 37-летнего водителя, в пьяном виде сбившего насмерть двух девушек-пешеходов.
Источник: AP 2023

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в ноябре прошлого года пьяный водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе на улице Выборной. Одна из них скончалась на месте, вторая — в больнице.

Мужчина был лишен автомобильных прав за отказ от медосвидетельствования на алкогольное опьянение.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На автомобиль в целях последующей конфискации наложен арест», — добавили в пресс-службе.

Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.

Ранее МК в Новосибирске писал, что под городом в ДТП скончался 39-летний айтишник на пассажирском сиденье.