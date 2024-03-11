В Новосибирске будут судить водителя, сбившего насмерть двух девушек

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в ноябре прошлого года пьяный водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе на улице Выборной. Одна из них скончалась на месте, вторая — в больнице.
Мужчина был лишен автомобильных прав за отказ от медосвидетельствования на алкогольное опьянение.
«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На автомобиль в целях последующей конфискации наложен арест», — добавили в пресс-службе.
Дело рассмотрят в Октябрьском районном суде Новосибирска.
Ранее МК в Новосибирске писал, что под городом в ДТП скончался 39-летний айтишник на пассажирском сиденье.