Усольчанину грозит срок за передачу приятелю конфискованного автомобиля

В попытках защитить автомобиль от конфискации, житель Усолья-Сибирского стал фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения приговора суда. Ранее мужчина нередко садился за руль в нетрезвом виде, за что его не раз привлекали к административной ответственности.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, когда нарушителя в очередной раз поймали пьяным за рулём, было принято решение конфисковать его автомобиль. Приставы выехали к гаражу должника, но машины там не обнаружили. Как оказалось, усольчанин отдал её под расписку приятелю, чтобы избежать её конфискации.
Поскольку такие действия в отношении конфискованного имущества являются незаконными, пристав составил рапорт, и должника привлекли к уголовной ответственности. Нарушителю грозит до 3 лет лишения свободы.