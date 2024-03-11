Усольчанину грозит срок за передачу приятелю конфискованного автомобиля

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, когда нарушителя в очередной раз поймали пьяным за рулём, было принято решение конфисковать его автомобиль. Приставы выехали к гаражу должника, но машины там не обнаружили. Как оказалось, усольчанин отдал её под расписку приятелю, чтобы избежать её конфискации.