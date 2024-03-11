Шесть человек пострадали в ДТП с автобусами в Алматы

— На пересечении улиц Бекболата и Новостройка столкнулись два автобуса 75-го и 102-го маршрута. По предварительным данным, водитель автобуса 75-го маршрута из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобусом 102-го маршрута, который находился на остановочном комплексе и производил посадку-высадку пассажиров, — проинформировали в пресс-службе департамента полиции.