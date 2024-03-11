В Кашкадарье директор школы столкнул двоих учеников головами — видео

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором директор школы Яккабагского района отчитывает школьников, бьет по лицу и голове. В районном отделе дошкольного и школьного образования прокомментировали данное видео.
Выяснилось, что ситуация произошла 13 января 2023 года в общеобразовательной школе № 80 между учениками и директором школы, работающим на данном посту с 2018 года.
Тогда ученики 6-го класса (ныне 7-го класса) К. А. и Т. Е. попытались сломать парты в классе. Во время обсуждения проступка в кабинете директора также присутствовали менеджер по персоналу и учителя начальных классов.
«Управление дошкольного и школьного образования Кашкадарьинской области не поддерживает ситуацию с избиением и насильственным отношением к учащимся. Директор школы и все педагоги, участвовавшие в этом процессе, будут наказаны в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данное действие директора взято под контроль ОВД Яккабагского района. Детский омбудсман также следит за произошедшим.