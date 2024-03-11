Подростки жестоко избили девочку в подъезде в Нижнем Тагиле

Компания школьников устроила разборки в подъезде одной из многоэтажек в Нижнем Тагиле, снимая происходящее на видео. На кадрах, опубликованных в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», запечатлена компания детей в возрасте 13−16 лет. В потасовке принимают активное участие двое мальчиков, которые бьют ногами и руками, в том числе по лицу, девочку в светлом пуховике.
По данным полиции, с заявлением в правоохранительные органы после происшествия обратилась мать 16-летнего подростка, сообщившая, что ее сына избила девочка в подъезде дома № 15 по Октябрьскому проспекту.
Сама 15-летняя девушка пояснила сотрудникам полиции, что между ней и молодым человеком произошел конфликт, в ходе которого они подрались.
«По результатам организованной проверки будет принято обоснованное решение», — прокомментировали в МУ МВД России «Нижнетагильское».