Подростки жестоко избили девочку в подъезде в Нижнем Тагиле

Компания школьников устроила разборки в подъезде одной из многоэтажек в Нижнем Тагиле, снимая происходящее на видео. На кадрах, опубликованных в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте», запечатлена компания детей в возрасте 13−16 лет. В потасовке принимают активное участие двое мальчиков, которые бьют ногами и руками, в том числе по лицу, девочку в светлом пуховике.