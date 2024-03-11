Бастрыкин поручил возбудить дело об издевательстве над пенсионеркой в Перми

«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщили в федеральном СК.