Бастрыкин поручил возбудить дело об издевательстве над пенсионеркой в Перми

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту издевательства над пенсионеркой в Перми, сообщает Следственный комитет России.
Речь идёт об инциденте в пермской парикмахерской. На видео, опубликованном в соцсетях, видно как работница салона заставляет пожилую женщину подметать волосы после стрижки и нецензурно угрожает физической расправой.
Причиной такого отношения к женщине стали деньги, которые пенсионерка забыла дома.
«Председателем Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкиным А. И. дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д. В. возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщили в федеральном СК.
Ранее сайт perm.aif.ru уже писал, что прокуратура начала проверку этого инцидента.