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Налоговик вызывал жителей Косшы сдавать декларацию и оформлял на них микрокредиты

В городе Косшы раскрыли пять фактов интернет-мошенничества, совершенных сотрудником налогового органа, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

Как сообщили в ведомстве, сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн-микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета.

— Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан (мошенничество). Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн режиме, — проинформировали в ведомстве.