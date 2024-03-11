Налоговик вызывал жителей Косшы сдавать декларацию и оформлял на них микрокредиты

Как сообщили в ведомстве, сотрудник налогового органа вызывал простых граждан под предлогом сдачи декларации, где в ходе встречи, получив их персональные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн-микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета.