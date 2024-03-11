Найденных в Пуховичском районе девочек госпитализировали

Девочек, которые потерялись в деревне Рыбцы, нашли. Детей искали в близлежащих населенных пунктах, прочесывались лес, поля, мелиоративные каналы, железнодорожные пути, береговая линия реки Свислочь. В поисковой операции участвовали более 600 человек, было задействовано 50 единиц техники.
«В 3.18 двое детей 2020 и 2022 годов рождения обнаружены в лесном массиве возле садового товарищества “Колос Золотой” на расстоянии около 2,5 км от деревни Рыбцы. Детей осмотрели работники скорой медицинской помощи. Они госпитализированы с предварительным диагнозом “общее переохлаждение” в учреждение здравоохранения. Состояние девочек стабильное», — проинформировали в МЧС.
В поисках детей участвовали подразделения МЧС, работники МВД и лесхоза, поисково-спасательные отряды «Ангел» и «Сириус», волонтеры.