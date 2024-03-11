Найденных в Пуховичском районе девочек госпитализировали

«В 3.18 двое детей 2020 и 2022 годов рождения обнаружены в лесном массиве возле садового товарищества “Колос Золотой” на расстоянии около 2,5 км от деревни Рыбцы. Детей осмотрели работники скорой медицинской помощи. Они госпитализированы с предварительным диагнозом “общее переохлаждение” в учреждение здравоохранения. Состояние девочек стабильное», — проинформировали в МЧС.