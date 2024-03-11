В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 35-летним Иваном Королёвым

«Иван Васильевич был очень добрым, веселым, смелым, жизнерадостным человеком. Всегда был готов прийти на помощь в любую минуту родным, друзьям, соседям. Был мастером своего дела. Увлекался тихой охотой и рыбалкой, катанием на коньках. Очень любил свою семью. У него остались родители, брат, сестра и жена», — отметили в администрации округа.