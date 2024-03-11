В Пермском крае простятся с погибшим на СВО 35-летним Иваном Королёвым

Прощание с 35-летним Иваном Королёвым, погибшим на СВО, пройдёт в Пермском крае, сообщает администрация Добрянского городского округа.
Мужчина родился в 1989 году в Брянской области, после учёбы в школе работал в строительной сфере. В 2008 году Иван переехал в Добрянку.
В сентябре 2023 года он заключил контракт для участия в СВО и был определён гранатометчиком отделения (огневой поддержки) взвода штурмовой роты в звании «рядовой». Боец погиб 20 февраля 2024 года.
«Иван Васильевич был очень добрым, веселым, смелым, жизнерадостным человеком. Всегда был готов прийти на помощь в любую минуту родным, друзьям, соседям. Был мастером своего дела. Увлекался тихой охотой и рыбалкой, катанием на коньках. Очень любил свою семью. У него остались родители, брат, сестра и жена», — отметили в администрации округа.
Прощание состоится 13 марта в Дворце культуры и спорта им. В. А. Ладугина в Добрянке.