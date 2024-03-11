Масштабный пожар ликвидировали специалисты МЧС в Челябинской области

Сообщается, что на улице Революционная в Усть-Катаве горели частный двухэтажный жилой дом и примыкающие к нему хозяйственные постройки.
«Плотная застройка значительно осложняла работу специалистов чрезвычайного ведомства, но они справились. Грамотные действия караула позволили остановить огонь и не дать ему перейти на соседние дома», — говорится в комментарии пресс-центра ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что пострадавших нет. В обстоятельствах ЧП разбираются сотрудники отделения дознания.
По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования.
ОБНОВЛЕНИЕ Добавлен комментарий Поисково-спасательной службы Челябинской области: «При помощи бензопил спасатели Усть-Катавского отряда вырезали майну в ледовом покрытии городского пруда, расположенного в нескольких десятках метров от места ЧП, что позволило сотрудникам пожарной охраны организовать бесперебойный забор воды. Проливка помещений, пострадавших от огня, продолжалась всю ночь».