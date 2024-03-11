В Красноярском крае двух мигрантов приговорили к колонии за сбыт наркотиков

В Красноярском крае вступил в силу приговор для двух мигрантов из Таджикистана, причастных к сбыту наркотиков. Об этом сообщает краевое управление ФСБ.
По данным службы, в июле 2023 года осужденные работали курьерами-перевозчиками на интернет-магазин по продаже запрещённых веществ. Мужчины организовали международный канал поставки синтетических наркотиков из Таджикистана в Красноярский край.
Мигрантов задержали сотрудники ФСБ при их попытке сбыть 5 кг метадона. Кроме того, был найден их тайник, в котором было более 5 кг героина. В отношении мужчин возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Приготовление к сбыту наркотических средств».
Емельяновский районный суд Красноярского края признал мужчин виновными и назначил каждому наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.