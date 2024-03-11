Женщина пострадала при пожаре в Кобринском районе

В этот же день в 14.17 огнеборцам сообщили о загорании дома сезонного проживания в деревне Малые Орлы Столинского района. При пожаре оказалось повреждено перекрытие на площади 5 кв.м., закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.