Женщина пострадала при пожаре в Кобринском районе

Спасатели 10 марта в 16.12 получили информацию о пожаре в агрогородке Городец Кобринского района. Загорелось хозяйственное строение. Огонь повредил кровлю и имущество. Хозяйку госпитализировали в больницу.
Еще одно сообщение о пожаре сотрудники МЧС получили в 4.33. Загорелся дом сезонного проживания в агрогородке Молотковичи Пинского района. Огонь повредил перекрытие на площади 2 кв.м. Никто не пострадал.
В этот же день в 14.17 огнеборцам сообщили о загорании дома сезонного проживания в деревне Малые Орлы Столинского района. При пожаре оказалось повреждено перекрытие на площади 5 кв.м., закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Около 15.00 сотрудники МЧС получили вызов в агрогородке Оброво Ивацевичского района. Загорелось хозяйственное строение. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество. Никто не пострадал.
Специалисты выясняют причины пожаров.