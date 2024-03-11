В Ростовской области в 2024 году выросло число ландшафтных пожаров

В Ростовской области в 2024 года резко возросло число ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
— В 5,5 раз по сравнению с прошлым годом увеличилось количество возгораний сухой травы и камыша, — говорится в сообщении ведомства.
С начала 2024 года в регионе произошло больше 80 возгораний сухой травы и камыша. Общая площадь превысила восемь тысяч квадратных метров. Спасатели отметили, что при ветреной погоде скорость распространения огня увеличивается в несколько раз.
Жителей Ростовской области просят быть внимательными и осторожными. Необходимо убирать сухую траву и мусор, а также соблюдать правила безопасности с огнем. При пожаре нужно сразу звонить спасателям, а не пытаться потушить пламя самостоятельно.