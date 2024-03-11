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В Ростовской области в 2024 году выросло число ландшафтных пожаров

В текущем году в Ростовской области увеличилось число ландшафтных пожаров в пять раз.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в 2024 года резко возросло число ландшафтных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

— В 5,5 раз по сравнению с прошлым годом увеличилось количество возгораний сухой травы и камыша, — говорится в сообщении ведомства.

С начала 2024 года в регионе произошло больше 80 возгораний сухой травы и камыша. Общая площадь превысила восемь тысяч квадратных метров. Спасатели отметили, что при ветреной погоде скорость распространения огня увеличивается в несколько раз.

Жителей Ростовской области просят быть внимательными и осторожными. Необходимо убирать сухую траву и мусор, а также соблюдать правила безопасности с огнем. При пожаре нужно сразу звонить спасателям, а не пытаться потушить пламя самостоятельно.

пожары
МЧС