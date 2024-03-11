МЧС провело учения в Tashkent City. Видео

В МЧС отреагировали на информацию, распространившуюся в социальных сетях, о пожарах и скоплении пожарной техники на территории Tashkent City. В ведомстве опровергли информацию о пожаре и сообщили, что на этой территории проводились учебно-тактические учения.
«Управление по чрезвычайным ситуациям города Ташкента во взаимодействии с соответствующими организациями проводят учебно-тактические учения для предотвращения чрезвычайных ситуаций. Спасатели обеспечивают пожарную безопасность, принимают соответствующие меры в случае возникновения чрезвычайной ситуации. В рамках учений выполняются практические действия по доставке пострадавших в безопасное место, оказанию первой помощи и ликвидации последствий пожаров и аварий, закрепляются знания и навыки сотрудников», — сообщила пресс-служба МЧС сегодня ночью.
В ведомстве отметили, что в ходе специальных тактических-учений никто не пострадал.