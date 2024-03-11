Директора школы в Норильске обвиняют в хищении 6 миллионов рублей из бюджета

Директора школы в Норильске обвиняют в хищении бюджетных средств. Речь идет о крупной сумме — 6 миллионов рублей. Эти деньги она получила в период с июня 2017 по июнь 2022 года. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе краевой полиции.
Началось все с того, что обвиняемая предложила своим сотрудникам схему: им будут начислять стимулирующие выплаты в размере больше обычного, но эту разницу нужно будет переводить на счет, который на самом деле принадлежал ей. Полученные деньги она тратила на свои нужды.
Кроме того, женщина фиктивно приняла на работу лаборантом сожителя своей дочери, который на самом деле живет в Санкт-Петербурге. Хотя прекрасно отдавала себе отчет, что на самом деле работать он физически у нее не сможет. Так, более чем за год на его счет утекло 770 тысяч рублей.
Уголовное дело было заведено по статье «Мошенничество». В настоящее время оно направлено в суд.