Директора школы в Норильске обвиняют в хищении 6 миллионов рублей из бюджета

Кроме того, женщина фиктивно приняла на работу лаборантом сожителя своей дочери, который на самом деле живет в Санкт-Петербурге. Хотя прекрасно отдавала себе отчет, что на самом деле работать он физически у нее не сможет. Так, более чем за год на его счет утекло 770 тысяч рублей.