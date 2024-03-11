Хабаровский студент перевел мошенникам 180 тысяч, желая заработать

Хабаровский 18-летний студент перевел мошенникам 180 тысяч рублей, желая заработать, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратился житель Кировского района, и рассказал, что в середине января ему позвонил неизвестный, представился сотрудником компании осуществляющей консалтинговые услуги и предложил попробовать себя в качестве инвестора, обещал хороший процент от вложений.
После этого хабаровчанину позвонил другой неизвестный, представился Евгением, рассказал о брокерской платформе, работающей через Вотс Ап. Так потерпевший перевел 40 тысяч рублей. 10 февраля с ним связался еще один неизвестный представился Сергеем и рассказал, что в деятельности брокеров выявлены серьезные нарушения и молодому человеку положена компенсация, которая выплачивается в биткоинах. По его словам, чтобы ее получить, необходимо открыть временный транзитный счет — платный, его стоимость 40 тысяч рублей. Потерпевший перевел необходимую сумму. После этого ему сообщили, что для того, чтобы была возможность переводить деньги с этого счета на банковскую карту, необходимо внести еще 100 тысяч рублей. Всего таким образом молодой человек перевел около 180 тысяч рублей. Денег назад он не получил.
«Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — сообщил заместитель начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Артем Поляков.