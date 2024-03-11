Хабаровский студент перевел мошенникам 180 тысяч, желая заработать

После этого хабаровчанину позвонил другой неизвестный, представился Евгением, рассказал о брокерской платформе, работающей через Вотс Ап. Так потерпевший перевел 40 тысяч рублей. 10 февраля с ним связался еще один неизвестный представился Сергеем и рассказал, что в деятельности брокеров выявлены серьезные нарушения и молодому человеку положена компенсация, которая выплачивается в биткоинах. По его словам, чтобы ее получить, необходимо открыть временный транзитный счет — платный, его стоимость 40 тысяч рублей. Потерпевший перевел необходимую сумму. После этого ему сообщили, что для того, чтобы была возможность переводить деньги с этого счета на банковскую карту, необходимо внести еще 100 тысяч рублей. Всего таким образом молодой человек перевел около 180 тысяч рублей. Денег назад он не получил.