В Казани женщина чудом спаслась во время обрушения козырька супермаркета. Конструкция обрушилась спустя секунду после того, как она вошла в магазин. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как покупательница заходит в магазин, но у самого входа задерживается на мгновение — судя по всему, она увидела, как крыша начала рушиться. После этого она резко забегает в супермаркет, а за ее спиной падает козырек.
Задержись женщина хоть на мгновение, последствия могли быть трагичными.
Очевидцы считают, что 10 марта можно по праву считать вторым днем рождения для этой жительницы Казани.
Напомним, специалисты обследовали завалы и не обнаружили под ними людей.