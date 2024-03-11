В Самаре женщина получила травму груди после избиения мужчиной в баре

По его словам, раньше он не общался с этой женщиной и никогда с ней не конфликтовал, а необоснованные обвинения и оскорбления со стороны пьяной женщины его разозлили. Самарец оттолкнул ее от столика, ударив ногой в грудь. В результате Промышленный районный суд назначил мужчине лишение свободы на девять месяцев в исправительной колонии общего режима.