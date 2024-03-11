В Самаре женщина получила травму груди после избиения мужчиной в баре

В Самаре местная жительница попала в больницу с травмой груди после конфликта с посетителем бара. Экспертиза показала, что ее здоровью причинен тяжкий вред.
— В баре женщина выпивала алкоголь, когда за соседним столиком увидела мужчину, который ранее ее там же избил. Она подошла к нему и высказала претензии. Между ними возник конфликт и мужчина ударил ее в грудь ногой и рукой, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Самарчанка встала и ушла домой, но через несколько дней почувствовала себя хуже и обратилась в больницу. Врачи назначили ей стационарное лечение. Полицейские нашли мужчину из бара.
По его словам, раньше он не общался с этой женщиной и никогда с ней не конфликтовал, а необоснованные обвинения и оскорбления со стороны пьяной женщины его разозлили. Самарец оттолкнул ее от столика, ударив ногой в грудь. В результате Промышленный районный суд назначил мужчине лишение свободы на девять месяцев в исправительной колонии общего режима.