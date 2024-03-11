Нижегородец получил травму головы в аквапарке

Мужчина травмировался в аквапарке «Океанис» в Нижнем Новгороде, об этом сообщается в telegram-канале «Нижний № 1».
По его словам, он отдыхал там вместе с семьей. Когда нижегородец плыл на надувном круге по «ленивой реке», он ударился головой о бетонный выступ.
Прибывшая скорая помощь диагностировала у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
При этом сотрудники аквапарка якобы никак не попытались решить проблему.
Напомним, вчера около 300 человек были эвакуированы из здания ТЦ «Океанис».