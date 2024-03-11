Трое нижегородцев перевели мошенникам более миллиона рублей

Трое жителей Балахнинского района в феврале стали жертвами телефонных мошенников — в общей сложности доверчивые граждане перевели аферистам более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.
Одна из пострадавших — 49-летняя женщина — рассказала, что ее обманули под предлогом отмены сомнительных операций. Думая, что переводит свои сбережения на безопасный счет, она рассталась с 96 тысячами рублей.
По аналогичной схеме 71-летняя нижегородка перевела мошенникам 370 тысяч рублей, а 25-летний мужчина — 648 тысяч. Всего обманутые граждане лишились 1,114 млн рублей.
По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, сейчас преступников ищут.