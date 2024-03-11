В Ростове во время пожара в частном доме погибли два человека

По предварительной информации ведомства, сообщение о возгорании поступило около 01:30 — полыхал частный дом. Дым заполонил всю улицу, а пламенем было охвачено порядка 60 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько часов. Когда пожарные осматривали сгоревший дом, то обнаружили тела двух человек.