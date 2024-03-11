Угроза прорыва водохранилища Боген: комментарий Минирригации

В 2022 году также был проведен текущий ремонт водохранилища, в ходе которого было уложено 2000 кубометров овечьего камня. Объект обеспечен необходимыми ресурсами для предотвращения аварийных ситуаций, включая 700 кубометров овечьего камня, 50 кубометров песка, 100 кубометров щебня, 10 тонн цемента и 1000 мешков.