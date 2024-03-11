Угроза прорыва водохранилища Боген: комментарий Минирригации

Проведено многофакторное обследование для предотвращения чрезвычайных ситуаций на водохранилище Боген в Туркестанской области, сообщает пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации.
«В отношении ремонтных работ, по информации акимата, проведено многофакторное обследование для предотвращения чрезвычайных ситуаций на водохранилище. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт, с ожиданием получения заключения государственной экспертизы в июне текущего года».
В 2022 году также был проведен текущий ремонт водохранилища, в ходе которого было уложено 2000 кубометров овечьего камня. Объект обеспечен необходимыми ресурсами для предотвращения аварийных ситуаций, включая 700 кубометров овечьего камня, 50 кубометров песка, 100 кубометров щебня, 10 тонн цемента и 1000 мешков.
Специалисты бассейновой инспекции «Арал-Сырдарья» провели визуальный осмотр, составили акт, отметили в ведомстве.
Кроме того, бассейновой инспекцией направлено письмо в акимат о необходимости согласования режима использования водных ресурсов водохранилища Боген для последующего утверждения Комитетом водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Напомним, ранее эксперт по вопросам АПК Кирилл Павлов заявил о существовании угрозы прорыва водохранилища Боген.