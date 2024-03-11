В Свердловской области на Серовском тракте в ДТП пострадал 9-летний ребенок

В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Инцидент случился 10 марта в 20:35 на 202 километре Серовского тракта.
Предварительно установлено, что 48-летний водитель за рулем внедорожника Nissan Patrol двигался со стороны Нижнего Тагила по направлению к Серову. Мужчина пошел на обгон, но не справился с управлением, попал в занос и налетел на барьерное ограждение. По данным свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что водитель неверно выбрал скорость и не учел погодные условия.
В результате ДТП пострадал девятилетний ребенок, которому потребовалась госпитализация. Мальчика доставили в приемное отделение Красноуральской ЦГБ. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменно-височной области.
— Пострадавший ребенок зарегистрирован в городе Алапаевск. Во время аварии находился на заднем правом пассажирском сиденье, ремнем безопасности не был пристегнут. Водитель автомашины в аварии не пострадал, ремнем безопасности был пристегнут, — сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Первым на место аварии прибыл наряд ДПС, который оказал первую помощь пострадавшему ребенку, наложив повязку на голову.
Водитель имеет 12-летний стаж по нескольким категориям. В 2024 году он привлекался к ответственности за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков или разметки.
— В отношении водителя вынесены определения об административных правонарушениях по части третьей статьи 12.23 КоАП РФ, по части второй статьи 12.24 КоАП РФ, статьи 12.33 КоАП РФ, — добавили в отделении пропаганды региональной ГИБДД.