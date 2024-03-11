В Свердловской области на Серовском тракте в ДТП пострадал 9-летний ребенок

Предварительно установлено, что 48-летний водитель за рулем внедорожника Nissan Patrol двигался со стороны Нижнего Тагила по направлению к Серову. Мужчина пошел на обгон, но не справился с управлением, попал в занос и налетел на барьерное ограждение. По данным свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что водитель неверно выбрал скорость и не учел погодные условия.