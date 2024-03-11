Нью-Йоркские полицейские застрелили узбекистанца, напавшего на свою жену с ножом

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались задержать нападавшего, приказали бросить нож на пол, однако он оказал сопротивление и бросился с ножом на офицеров. В результате один из полицейских выстрелил из своего электрошокера, а двое офицеров выстрелили из пистолета как минимум четыре раза, ранив подозреваемого.