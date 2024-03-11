Нью-Йоркские полицейские застрелили узбекистанца, напавшего на свою жену с ножом

Как сообщает New York Post, во время празднования Международного женского дня в нью-йоркском районе Куинс 46-летний узбекистанец Жамшид Нематов напал на свою жену с ножом и нанес ей как минимум два удара.
Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались задержать нападавшего, приказали бросить нож на пол, однако он оказал сопротивление и бросился с ножом на офицеров. В результате один из полицейских выстрелил из своего электрошокера, а двое офицеров выстрелили из пистолета как минимум четыре раза, ранив подозреваемого.
Мужчине оказывали медицинскую помощь, однако от полученных травм он скончался в больнице.
По словам одного из родственников, у Нематова были проблемы с психическим здоровьем, в последнее время он страдал депрессией, однако отказывался идти к врачу.
Сообщается, что 43-летняя жена Нематова перенесла одну операцию в больнице, не исключено, что ей потребуется еще операция. У пары было четверо детей.