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Нью-Йоркские полицейские застрелили узбекистанца, напавшего на свою жену с ножом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Нью-Йорке полицейские застрелили уроженца Узбекистана, оказавшего сопротивление при задержании после того, как он нанес несколько ножевых ранений своей жене, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Как сообщает New York Post, во время празднования Международного женского дня в нью-йоркском районе Куинс 46-летний узбекистанец Жамшид Нематов напал на свою жену с ножом и нанес ей как минимум два удара.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, пытались задержать нападавшего, приказали бросить нож на пол, однако он оказал сопротивление и бросился с ножом на офицеров. В результате один из полицейских выстрелил из своего электрошокера, а двое офицеров выстрелили из пистолета как минимум четыре раза, ранив подозреваемого.

Мужчине оказывали медицинскую помощь, однако от полученных травм он скончался в больнице.

По словам одного из родственников, у Нематова были проблемы с психическим здоровьем, в последнее время он страдал депрессией, однако отказывался идти к врачу.

Сообщается, что 43-летняя жена Нематова перенесла одну операцию в больнице, не исключено, что ей потребуется еще операция. У пары было четверо детей.