Обвиняемая в убийстве падчерицы алматинка расплакалась в суде

«Я жалею, что сразу не обратилась в органы полиции. Я все время верила его обещаниям, что он не тронет Карину. Я виновата, что не донесла о совершении тяжкого преступлении, а именно о смерти Карины. Я не снимаю с себя ответственности, я раскаиваюсь и готова понести наказание по статье 434 УК РК (“Недонесение о преступлении” — прим.ред.). Но я не убивала ребенка», — со слезами сказала подсудимая.