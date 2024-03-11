Обвиняемая в убийстве падчерицы алматинка расплакалась в суде

Речь подсудимой во время прений была эмоциональной. Почти с самого начала выступления женщина начала плакать. Со слезами на глазах она сообщила, что не убивала девочку.
«Я сожалею о случившемся. Эта боль будет в моем сердце всю жизнь. Я не убивала Карину», — сказала подсудимая.
Подсудимая в очередной раз рассказала о теплых отношениях между ней и падчерицей. Она отметила, что ее сын вырос, а всю свою нерастраченную любовь она отдавала Карине. По словам подсудимой, девочка в жизни не слышала теплых слов от своих родственников. Также подсудимая рассказала, как отец погибшей девочки Бакен Галымжанулы на коленях умолял ее не сдавать его полиции. Подсудимая винит его в смерти падчерицы.
«Я жалею, что сразу не обратилась в органы полиции. Я все время верила его обещаниям, что он не тронет Карину. Я виновата, что не донесла о совершении тяжкого преступлении, а именно о смерти Карины. Я не снимаю с себя ответственности, я раскаиваюсь и готова понести наказание по статье 434 УК РК (“Недонесение о преступлении” — прим.ред.). Но я не убивала ребенка», — со слезами сказала подсудимая.
Напомним, о смерти девочки стало известно в июле прошлого года. По словам соседей, семейная пара часто ссорилась. Поднимал руку на ребенка и отец. А родная мать девочки бросила ее еще в годовалом возрасте. До того, как ее забрал отец, малышку растила бабушка.
Во время судебного заседания отец погибшей дал показания и рассказал, как его сожительница позвонила ему в день убийства и сообщила, что, возможно, убила девочку. Подробности произошедшего рассказали и родные погибшей. Они потребовали для подсудимой пожизненного заключения. Также показания дали свидетели.
Свою версию произошедшего рассказала и сама подсудимая. По ее словам, она заботилась о девочке, дарила ей подарки, с первого дня девочка стала называть ее мамой, а подсудимая ее — дочей. Также подозреваемая рассказала подробности того дня, когда погибла семилетняя девочка.