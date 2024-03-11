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Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения

Бывшему вице-президенту РЖД Акулову отменили домашний арест.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий бывшему вице-президенту РЖД Михаилу Акулову, следует из картотеки суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Акулову М. П», — значится в электронной базе суда.

Там же говорится, что запрет определенных действий назначили руководителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрею Воронину. Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест. Согласно картотеке суда, им вменяют часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Как сообщает «Коммерсантъ», фигуранты обвиняются в растрате более 330 миллионов рублей, выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Согласно материалам дела, речь идет о периоде с февраля 2008 по январь 2016 года. Издание уточняет, что, по версии следствия, фигуранты похитили деньги, используя служебное положение Акулова, выделенные по двум договорам между «Федеральной пассажирской компанией» и «Мехпрачечной СвЖД».

«Мехпрачечная СвЖД» была одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья, предоставляемых пассажирам железной дороги.

Акулов в 2010—2016 годах был гендиректором ОАО «Федеральная пассажирская компания».