Бывшему вице-президенту РЖД Акулову изменили меру пресечения

Там же говорится, что запрет определенных действий назначили руководителю ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андрею Воронину. Обоих взяли под стражу в феврале 2023 года, впоследствии им смягчили меру пресечения на домашний арест. Согласно картотеке суда, им вменяют часть 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере).