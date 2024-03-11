Пожар в промзоне на Волхонском продолжают тушить

Пожар на Волхонском шоссе, который разгорелся 10 марта, по-прежнему тушат. По данным МЧС, в 3:02 ночи спасатели ликвидировали открытое горение в Ломоносовском районе Ленобласти. Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар всё ещё не потушен по состоянию на 7 утра.