В Челябинской области фальшивомонетчики начали подделывать юани

Количество обнаруженных в Челябинской области фальшивых купюр за 2023 год сократилось в 1,7 раза. Как сообщили в региональном отделении Центробанка, за 12 месяцев из оборота изъяли 132 поддельные рублевые купюры в общей сложности на 470 тыс. рублей.