В Челябинской области фальшивомонетчики начали подделывать юани

Количество обнаруженных в Челябинской области фальшивых купюр за 2023 год сократилось в 1,7 раза. Как сообщили в региональном отделении Центробанка, за 12 месяцев из оборота изъяли 132 поддельные рублевые купюры в общей сложности на 470 тыс. рублей.
Чаще всего фальшивомонетчики имитируют пятитысячные банкноты. Таких за год нашли 84.
На втором месте по популярности у мошенников — купюры по тысяче рублей. Таких изъяли 36 штук.
Обнаружили и мелкие подделки — две купюры по 50 рублей и одну сторублевую.
Сотрудники банков также выявили 11 фальшивых иностранных банкнот. Это не только доллары и евро, но и юани.