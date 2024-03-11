В Гурьевском районе 8-летний мальчик выстрелил в маму из винтовки, которую взял в музее

Инцидент случился в музее пос. Низовье Гурьевского района, где в качестве экспонатов выставлены различные виды оружия. Туда с мамой пришел 8-летний мальчик. Оставшись без присмотра, ребенок зашел в подсобку, где сотрудник учреждения хранил пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Ребенок взял винтовку и случайно выстрелил в сторону матери. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба регионального УМВД.