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В Гурьевском районе 8-летний мальчик выстрелил в маму из винтовки, которую взял в музее

Ребенок нашел оружие в подсобном помещении музея.
Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Инцидент случился в музее пос. Низовье Гурьевского района, где в качестве экспонатов выставлены различные виды оружия. Туда с мамой пришел 8-летний мальчик. Оставшись без присмотра, ребенок зашел в подсобку, где сотрудник учреждения хранил пневматическую винтовку, из которой стрелял по фигуркам. Ребенок взял винтовку и случайно выстрелил в сторону матери. Об этом сообщает 11 марта пресс-служба регионального УМВД.

В результате несчастного случая женщина была ранена. Ее отвезли в больницу, где медики диагностировали ранение ладони.

Проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.