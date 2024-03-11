В казанском метро произошел сбой при оплате проезда картой

Сегодня утром в метро Казани на станции метро «Дубравная» произошел сбой при оплате проезда картой. В пресс-службе «Метроэлектротранса» сообщили, что в 06.30 случился сбой сетевого оборудования. В результате был произведен перезапуск системы и в течении 25 минут сбой был устранен.
На станции сотрудники «Метроэлектранса» помогали пассажирам сориентироваться. Известно, что оплата проходила через ручные валидаторы, а также кассы метро.
Ранее мы писали, что в казанском метрополитене произошел сбой связи сотового оператора, из-за чего могут возникнуть неудобства для пассажиров. В пресс-службе МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что технические специалисты предприятия занимались работами по устранению неполадок для скорейшего восстановления нормального функционирования системы.