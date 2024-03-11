В казанском метро произошел сбой при оплате проезда картой

Сегодня утром в метро Казани на станции метро «Дубравная» произошел сбой при оплате проезда картой. В пресс-службе «Метроэлектротранса» сообщили, что в 06.30 случился сбой сетевого оборудования. В результате был произведен перезапуск системы и в течении 25 минут сбой был устранен.