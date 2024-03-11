Годовалая девочка внезапно умерла в гостинице в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге шестилетняя девочка сломала спину в детсаду. Во время прогулки малышка упала с высоты собственного роста и почувствовала боль. А когда ее увезли в больницу, выяснилось, что у нее сломаны два позвонка.