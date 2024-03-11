Годовалая девочка внезапно умерла в гостинице в Петербурге

Трагедия случилась у туристов из Орловской области в Петербурге. Семья остановилась в номере арт-отеля «Карелия» на улице Тухачевского. А утром 10 марта молодые родители нашли свою годовалую дочь мертвой. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Труп девочки в возрасте одного года и двух месяцев был обнаружен около девяти часов утра. На теле крохи нет внешних признаков насильственной смерти, — добавил источник.
Известно, что одному из родителей 20 лет, а второму — 21 год. Семья считается благополучной.
Почему малышка внезапно умерла, пока неизвестно. Чтобы установить точную причину смерти, тело девочки направили в морг.
Ранее SPB.KP.RU писал, что в Петербурге шестилетняя девочка сломала спину в детсаду. Во время прогулки малышка упала с высоты собственного роста и почувствовала боль. А когда ее увезли в больницу, выяснилось, что у нее сломаны два позвонка.