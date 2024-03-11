В Воронежской области «КамАЗ» снес остановку и опрокинулся

В воскресенье, на территории Бутурлиновского района Воронежской области произошла крупная авария с фурой. В ГУ МВД рассказали, что в селе Дмитриевка на улице Красная «КамАЗ» с полуприцепом занесло на дороге. В результате фура под управлением 49-летнего жителя Воробьевского района слетела с дороги и сначала снесла остановочный павильон и газовую опору, а затем опрокинулась на бок.