В Воронежской области «КамАЗ» снес остановку и опрокинулся

В воскресенье, на территории Бутурлиновского района Воронежской области произошла крупная авария с фурой. В ГУ МВД рассказали, что в селе Дмитриевка на улице Красная «КамАЗ» с полуприцепом занесло на дороге. В результате фура под управлением 49-летнего жителя Воробьевского района слетела с дороги и сначала снесла остановочный павильон и газовую опору, а затем опрокинулась на бок.
В ДТП получили ранения водитель и 43-летняя жительница Воробьевского района, находившаяся на пассажирском сиденье. Пострадавших доставили в больницу. По факту ДТП организовали проверку.
Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 54 аварии, в том числе 29 — в Воронеже. Один человек погиб и два получили травмы.