В Комсомольске-на-Амуре проводят проверку после нештатной посадки Ан-12

ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Следователи проверяют инцидент с нештатной посадкой самолета Ан-12 на аэродроме Хурба в Комсомольске-на-Амуре, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси.
«Самолет Ан-12, следовавший рейсом из Нижневартовска, из-за технической неисправности совершил нештатную посадку на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре. Обстоятельства и причины авиационного происшествия устанавливаются. Посадка прошла благополучно… Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.