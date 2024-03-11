В Комсомольске-на-Амуре проводят проверку после нештатной посадки Ан-12

Самолет Ан-12, запросивший аварийную посадку в аэропорту Хурба, благополучно приземлился, сообщили РИА Новости ранее в экстренных службах Хабаровского края. В соцсетях и СМИ писали, что у летевшего из Нижневартовска Ан-12 возникли проблемы с шасси.