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МЧС показало видео ночного поиска двух девочек в лесу в Пуховичском районе

Двух- и четырехлетняя малышки накануне вечером ушли от бабушки и не вернулись домой, их поиск длился до 3 часов ночи, девочек нашли на расстоянии около 2,5 км от деревни Рыбцы.

Как сообщили в МЧС, в поиске пропавших девочек были задействованы более 600 человек ― районные подразделения МЧС и соседних гарнизонов, областной аварийно-спасательный отряд, спасатели отряда спецназа «ЗУБР». В поиск включились также милиция и лесники, поисково-спасательные отряды «Ангел» и «Сириус» и добровольцы.

Также было задействовано около полусотни единиц техники.

Детей искали вблизи их родной деревни, в соседних посёлках, обследовали лес, поля, мелиоративные каналы, железнодорожные пути, берег Свислочи.

Малышек удалось найти в 03−18 утра в лесу рядом с дачным посёлком «Колос Золотой» в 2,5 км от деревни Рыбцы.

Девочек передали в руки медиков, у них диагностировано общее переохлаждение, в целом состояние девочек стабильное, говорят специалисты.

МЧС