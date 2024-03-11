МЧС показало видео ночного поиска двух девочек в лесу в Пуховичском районе

Как сообщили в МЧС, в поиске пропавших девочек были задействованы более 600 человек ― районные подразделения МЧС и соседних гарнизонов, областной аварийно-спасательный отряд, спасатели отряда спецназа «ЗУБР». В поиск включились также милиция и лесники, поисково-спасательные отряды «Ангел» и «Сириус» и добровольцы.