МЧС показало видео ночного поиска двух девочек в лесу в Пуховичском районе

Как сообщили в МЧС, в поиске пропавших девочек были задействованы более 600 человек ― районные подразделения МЧС и соседних гарнизонов, областной аварийно-спасательный отряд, спасатели отряда спецназа «ЗУБР». В поиск включились также милиция и лесники, поисково-спасательные отряды «Ангел» и «Сириус» и добровольцы.
Также было задействовано около полусотни единиц техники.
Детей искали вблизи их родной деревни, в соседних посёлках, обследовали лес, поля, мелиоративные каналы, железнодорожные пути, берег Свислочи.
Малышек удалось найти в 03−18 утра в лесу рядом с дачным посёлком «Колос Золотой» в 2,5 км от деревни Рыбцы.
Девочек передали в руки медиков, у них диагностировано общее переохлаждение, в целом состояние девочек стабильное, говорят специалисты.